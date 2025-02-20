Çorlu'da İş Yeri Yangını

3.Sayfa

Çorlu'da iş yeri yangını

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gündüz saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Arpalık 1. Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. PVC sektöründe hizmet veren bir iş yerinden yoğun dumanlar yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan emekli polis memuru Soner Çakır, iş yeri yangını esnasında apartman sakinlerini uyararak binayı hızlıca boşaltmaları konusunda duyarlılık örneği gösterdi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.