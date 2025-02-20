Çorlu\'da İş Yerinde Yangın

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gündüz saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Arpalık 1. Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. PVC sektöründe hizmet veren bir iş yerinden yoğun dumanlar yükseldi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan emekli polis memuru Soner Çakır, yangın esnasında apartman sakinlerini uyararak, binayı hızla boşaltmalarını sağladı. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor. - TEKİRDAĞ