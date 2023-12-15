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Çorlu'da Kaçak Sigara Operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis tarafından durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, kontrplakla kaplı gizli bölmelerde 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çorlu\'da Kaçak Sigara Operasyonu
15.12.2023 - 10:38,
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaçak sigara ile zulalanan şüpheli araçtaki malzemeler polisin üstü başarısı ile bulunarak muhafaza altına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüpheli bir minibüs durduruldu. İlk bakışta hiçbir şeyin olmadığı gözlenen aracı polisler detaylı bir aramaya aldı.

Kontrplakla kaplamışlar

Aracı inceleyen polis ekipleri, aracın iç haznesinin kontrplakla kaplandığını fark ederek aramalarını o yönde yoğunlaştırdı.

Aramalarda içerisi esnek kontrplakla kaplanan aracın gizli bölmelerine zulalanmış şekilde, 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayda 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlemlere başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika


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