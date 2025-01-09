Çorlu\'da Kaza: 1 Yaralı

3.Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Arpalık Sokak ile Arpalık 1. Sokak kavşağında meydana geldi. Ferhat Kalfa istikametine seyreden U.P. idaresindeki otomobil ile M.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası ticari araçta yolcu olarak bulunan M.A. isimli kadın hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki aracın çarpıştığı kaza sonrası park halindeki bir otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ