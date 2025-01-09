Çorlu'da 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da dört yol ağzında iki aracın çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Arpalık Sokak ile Arpalık 1. Sokak kavşağında meydana geldi. Ferhat Kalfa istikametine seyreden U.P. idaresindeki otomobil ile M.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası ticari araçta yolcu olarak bulunan M.A. isimli kadın hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki aracın çarpıştığı kaza sonrası park halindeki bir otomobilde de maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorlu'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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