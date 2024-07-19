Çorlu'da Kuryenin Siparişleri Çalındı - Son Dakika
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Çorlu'da Kuryenin Siparişleri Çalındı

Tekirdağ Çorlu'da 3 ayrı adrese siparişe çıkan kuryenin, ilk siparişi teslim ettiği sırada 2. ve 3. siparişi çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, küçük yaştaki çocuğun motosikletin sepetindeki sipariş paketlerini çaldığı görüldü. Kurye ve diğer benzer olaylarda müşteri memnuniyetinin zedelendiği belirtildi.

19.07.2024 14:58
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Tekirdağ Çorlu'da 3 ayrı adrese siparişe çıkan kuryenin, ilk siparişi teslim ettiği sırada 2. ve 3. siparişi çalındı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Özellikle İstanbul'da son zamanlarda motosiklet ile sipariş götüren kuryelerin, hırsızlık olaylarıyla sık sık karşılaştığı haberleri geliyor. Benzer olay da geçtiğimiz günlerde Çorlu Kazımiye Mahallesi'nde yaşandı. 3 farklı adrese sipariş için çıkan Taha Türker, ilk siparişini teslim ettiği sırada 2. ve 3. siparişini hırsıza kaptırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, küçük yaştaki çocuğun etrafı gözledikten sonra motosikletin sepetindeki sipariş paketlerini çaldığı gözleniyor.

"Güvenlik kamerasına bakınca gerçeği gördük"

Olayla ilgili konuşan Türker, "İlk siparişimi teslim ettim ve motora bindiğim sırada diğer paketlerin yerinde olmadığını fark ettim. Güvenlik kamerasına baktığımızda paketlerin çalındığını gözlemledik. Çok şaşırtıcı bir durum. Paketlerin içinde yaklaşık bin liralık çerez, çikolata gibi ürünler bulunuyordu. Bunu küçük bir çocuk yapmış sağlık olsun, şikayetçi olma gereği duymadım" diye konuştu.

"Müşteri memnuniyeti zedeleniyor"

Daha önce de benzer olay başına geldiğini ifade eden Tuncay Alçı da, "Ben de motosikletle pakete çıkıyorum. Önceki sene de benim kasadaki siparişim çalındı. Vatandaşın yemeğine göz dikilmesi ayıp bir şey. Hal böyle olunca da müşteri memnuniyeti zedeleniyor, sonuçta biz de mağdur oluyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Kuryenin Siparişleri Çalındı - Son Dakika

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