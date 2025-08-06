Çorlu\'da Orman Yangını Söndürüldü

Tekirdağ Çorlu'da anızda başlayarak 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ormanı'na sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Önerler Mahallesi İstanbul yolu üzerindeki anızda başlayan yangın 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ormanı'na sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve belediye tankeri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan olay yerine gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ