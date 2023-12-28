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Çorlu'da iki grup arasındaki silahlı çatışma kamerada: 4 yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da iki grup arasındaki silahlı çatışma kamerada: 4 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da iş yeri önünde bekleyenlere silahla ateş açılması sonucu çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çorlu\'da iki grup arasındaki silahlı çatışma kamerada: 4 yaralı
28.12.2023 - 20:26,  Güncelleme: 20:28
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Çorlu'da iki grup arasındaki silahlı çatışma kamerada: 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu iş yeri önünde bekleyenlere silahla ateş açıldı. Ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı. Silahlı çatışma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı'nda meydana geldi. Otomobilden inen bir şahıs, tamirci dükkanı önünde bekleyen kişilere ateş açtı. Karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı. Saldırgan, geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken silahlı çatışma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Çorlu, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da iki grup arasındaki silahlı çatışma kamerada: 4 yaralı - Son Dakika


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