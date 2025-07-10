Çorlu\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önce ticari taksiye çarpan sonra da kaldırıma çıkan otomobil, bahçe duvarına çarparak kazaya neden oldu. 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı Halk Eğitim Merkezi mevkii üzerinde meydana geldi. Hastane istikametine seyreden Y.M. (41) idaresindeki otomobil, önünde seyreden O.A. idaresindeki ticari taksiye arkadan çarptı. Kaza sonrası kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak Halk Eğitim Merkezi'nin bahçe duvarına çarptı.

Kazada ticari taksi şoförü O.A., takside bulunan yolcu ve otomobil sürücüsü Y.M. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Y.M.'nin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ