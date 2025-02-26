Çorlu\'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Şubat günü Çorlu'nun Önerler Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Araç ile içindeki A.Ö., S.Y. ve A.Y.U.'nun üst aramasında 1 tabanca, 1 şarjör, 5 tabanca fişeği, 25 gram eroin ve 2 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ