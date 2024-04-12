Çorum Alaca\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Zile Kavşağında meydana geldi. Edinilen bililere göre, Çorum istikametinden Yozgat istikametine seyir halinde olan Şaban Burak yönetimindeki 38 AFZ 759 plakalı araç kavşakta, Zile istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Yusuf S. yönetimindeki 34 UM 6207 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücülerden Şaban Burak ile yolcular Mehmet Ali Burak, Şerife Burak, Muhammed Akbaş, Yusuf Erdem Akbaş yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdüğü bildirildi. - ÇORUM