Çorum\'da 11 Şahıs Yakalandı

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Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 11 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 21- 28 Şubat tarihleri arasında il merkezinde 101denetim yapıldı. Denetimlerde 27 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 26 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edilirken, 5 bin 729 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilen 11 şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Ekiplerce yapılan aramalarda ise 12 adet silah, 2 adet bıçak, 8 aderşarjör, 106 adet fişek, 223 adet sentetik ecza hapı, 84,70 gram metamfetamin, 7,52 gram uyuşturucu madde içerikli tütün, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Trafik denetimleri çerçevesinde de 3 bin 646 araç kontrol edildi. Eksiklikleri bulunan 15 araca 226 bin 936TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM