Çorum'da 16 Aranan Şahıs Yakalandı

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Çorum'da polis ekipleri tarafından 23-30 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 16 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu çerçevede 23-30 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 16 şahıs yakalandı.

Öte yandan, hakkında kayıp ilanı bulunan 3 vatandaş da ekipler tarafından bulundu. - ÇORUM