Çorum'da 19 Aranan Şahıs Yakalandı

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Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 19 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, haklarında kyakalama kaydı bulunan ve kayıp şahıslara yönelik 11-18 Ekim tarihleri arasında geniş çaplı çalışma yürütüldü. Çalışmalar neticesinde 1 'kasten öldürme' 4 'hırsızlık', 2 'cinsel suçlar' olmak üzere toplam 19 aranan şahıs yakalandı.

Haklarında kayıp olduklarına dair müracatta bulunan 3 şahıs da ekipler tarafından bulundu. - ÇORUM