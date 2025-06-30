Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 24 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet MüdürlüğüAsayişŞube Müdürlüğünce 23-30 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 5'i 'hırsızlık', 4'ü 'dolandırıcılık' suçlarından olmak üzere 24 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 vatandaş da ekipler tarafından bulundu. Kayıp 1 erkek şahsın arama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da 24 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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