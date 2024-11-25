Çorum'da 26 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da 26 Aranan Şahıs Yakalandı

Polis, 18-25 Ekim'de aranan 26 kişiyi yakaladı, kayıp 1 kadının aranması sürüyor.

25.11.2024 16:38
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Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişi yakalandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, 18-25 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 26 şahıs yakalandı.

Öte yandan haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın, 1 erkek vatandaş bulundu. Kayıp 1 kadının arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da 26 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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