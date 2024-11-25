Çorum'da 26 Aranan Şahıs Yakalandı

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Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişi yakalandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, 18-25 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 26 şahıs yakalandı.

Öte yandan haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın, 1 erkek vatandaş bulundu. Kayıp 1 kadının arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM