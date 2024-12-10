Çorum'da Aranan 4 Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ve denetimlerde 3 yıl 9'ar ay hapis cezası ile aranan 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 2 tüfek, 12 fişek ve 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ÇORUM