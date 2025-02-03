Çorum\'da Asayiş Suçlarında Azalma

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Çorum Valisi Ali Çalgan, 2024 yılında yürütülen asayiş çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek, "Kişilere karşı işlenen tüm olaylarda 2023 yılı geneline göre 2024 yılında yüzde 5 oranında azalma sağlanmıştır" dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, düzenlenen basın toplantısında 2024 yılı asayiş olaylarını değerlendirdi. Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Albay Naim Çetinkaya'nın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, 2024 yılında kişilere karşı işlenen suçlarda ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda azalma olduğunu ifade etti. Suçun önlenmesi için 2025 yılında da çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Vali Çalgan, vatandaşlara ambulansların güvenli geçişi için hayata geçirilen "fermuar sistemi" kurallarına uymaları için çağrıda bulundu.

Terörle mücadele faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Çalgan, "Terörle mücadele konusunda ilimiz Türkiye'nin en iyi illerinden bir tanesi. 2024 yılında, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 4 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar sonucunda 2 kişi gözaltına alınmıştır. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak 2024 yılı içerisinde 12 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar sonucunda 12 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 8'i tutuklanmış, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. DEAŞ terör örgütüne yönelik 2024 yılında yapılan çalışmalarda 15 operasyon gerçekleştirilmiş, 40 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 8'i tutuklanmış, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 2 operasyon gerçekleştirilmiş, 1 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır" dedi.

"Kişilere karşı işlenen tüm olaylarda 2023 yılı geneline göre 2024 yılında yüzde 5 oranında azalma sağlanmıştır"

Asayiş olayları ile ilgili yapılan çalışmalara değinen Vali Çalgan, "2024 yılında, her zaman olduğu gibi, 7 gün, 24 saat sürekli çalışmalar yürütülmüştür. Bu suç türünün önemli bir kategorisini oluşturan kişilere karşı işlenen suçlar kategorisinde, 2023 yılı ile 2024 yılı olay sayıları karşılaştırıldığında, konut dokunulmazlığı olaylarında yüzde 4 oranında, kasten öldürme olaylarında yüzde 6 oranında, kişilerin huzur ve sükununu bozma olaylarında yüzde 21 oranında, cinsel taciz olaylarında yüzde 15 oranında, hakaret olaylarında yüzde 13 oranında, çocuğun cinsel istismarı olaylarında yüzde 16 oranında, cinsel saldırı olaylarında yüzde 11 oranında, tehdit olaylarında yüzde 1 oranında azalma meydana gelmiştir. Kişilere karşı işlenen tüm olaylarda 2023 yılı geneline göre 2024 yılında yüzde 5 oranında azalma sağlanmıştır. Malvarlığına karşı işlenen suçlar kategorisinde, 2023 yılı ile 2024 yılı olay sayıları karşılaştırıldığında otodan hırsızlık olaylarında yüzde 30 oranında, kapkaç olaylarında yüzde 100 oranında, motosiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 55 oranında, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 46 oranında, evden hırsızlık olaylarında yüzde 16 oranında, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 31 oranında azalma meydana gelmiştir. Malvarlığına karşı işlenen tüm olaylarda, 2023 yılı geneline göre 2024 yılında yüzde 10 oranında azalma, olayları aydınlatma oranlarında ise yüzde 2 oranında artış sağlanmıştır. 2024 yılı içerisinde, çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunanlardan, hapis cezası ile aranan bin 140 kişi, ifade için aranan 3 bin 103 kişi olmak üzere toplam 4 bin 243 kişi yakalanmıştır. Yapılan operasyonlar sonucunda 500 tabanca, 236 kurusıkı tabanca, 20 uzun namlulu tüfek ve 441 av tüfeği olmak üzere toplam bin 197 silah ele geçirilmiş, bin 264 kişi hakkında işlem yapılmıştır" diye konuştu.

Organize suçlarla mücadele çalışmalarına da değinen Vali Çalgan, "1 operasyon gerçekleştirilmiş ve 1 organize suç çetesi çökertilmiştir. Yapılan operasyonda, 30 kişi gözaltına alınmış, 24 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonda 1 milyar 292 milyon 611 bin 295 TL ile 86 milyon TL maddi değeri olan mal varlığına el konulmuştur" şeklinde konuştu.

"Yapılan 216 operasyonda 373 kişi gözaltına alınmıştır"

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının 2024 yılında kararlılıkla devam ettiğini belirten Çalgan, "Yapılan 216 operasyonda 373 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslardan 207 kişi tutuklanmış, 113 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kullanma suçları kapsamında 962 olayda bin 354 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlardan 9'u tutuklanmış, 128 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 216 kişi tutuklanmış, 241 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Bu olaylarda, 6,6 kilogram esrar, 11,6 gram kokain, 6,3 kilogram metamfetamin, 7 kilogram bonzai, 4,8 kilogram skunk, 7,3 gram eroin, 87 bin 870 adet sentetik ecza, 32 adet captagon, 2 bin 850 adet ecstasy, 438 kök kenevir ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Siber suçları önlemek için ekiplerin kararlılıkla çalışmalarını yürüttüğünü belirten Çalgan, "2024 yılı içerisinde yapılan siber devriye faaliyetlerinde suç unsuru tespit edilen; 471'i asayiş, 131'i terör, 50'si güvenlik, 12'si narkotik ve 73'ü diğer suçlar olmak üzere toplam 737 şahıs veya hesap hakkında işlem yapılmıştır, terörle iltisaklı 131 şahıs tespit edilmiştir. Yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 4, çevrimiçi çocuk istismarına yönelik 12 olmak üzere toplam 16 operasyon gerçekleştirilmiştir" dedi.

"5 bin 924 araç trafikten men edilmiştir"

2024 yılındaki trafik denetimlerinde 1 milyon 270 bin 918 aracın kontrol edildiğini belirten Çalgan, "308 bin 76 araca işlem yapılmıştır. 2023 yılına göre, kontrol edilen araç sayısında yüzde 33.8, işlem yapılan araç sayısında yüzde 17.5, çakar denetimi yapılan araç sayısında yüzde 8, işlem yapılan çakarlı araç sayısında yüzde 13, denetim yapılan ticari taksi sayısında yüzde 168, işlem yapılan ticari taksi sayısında yüzde 11, denetim yapılan okul servisi sayısında yüzde 63, işlem yapılan okul servisi sayısında yüzde 4 artış sağlanmıştır. Yapılan bu denetimlerde trafik yönünden kusurlu görülen 5 bin 924 araç trafikten men edilmiştir. Trafikten men edilen araç sayısı 2024 yılında 2023 yılına göre yüzde 100 oranında artmıştır" diye konuştu.

Çorum'da geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının 2024 yılı sonu itibarıyla 3 bin 379 olduğunu aktaran Çalgan, "Düzensiz Göçle Mücadele Faaliyetleri kapsamında; 49 operasyon yapılmıştır. 5 Mobil Göç Noktasında 2 bin 258 kişiye kimlik kontrolü yapılmış, 333 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Bu düzensiz göçmenler farklı geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından ambulansların güvenli geçişi ile ilgili hayata geçirilen "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" projesiyle ilgili vatandaşlara seslenen Vali Çalgan, "Acil durumlarda ambulansların olay yerine ve sağlık kuruluşlarına hızla ulaşmasını sağlayan 'fermuar sistemi', şüphesiz hastaların yaşama tutunma şansını artırmada hayati bir rol oynuyor. Ambulanslarımızın trafikte karşılaştıkları engeller, hayati tehlike altında olan vatandaşlarımız için ciddi bir zaman kaybına neden oluyor. Unutulmamalıdır ki, yol verdiğimiz ambulanslar hedefine hızlı şekilde ulaşır, yaralılar ve acil hastalar hızlıca tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali kurallara uyulması halinde yüzde 40 oranında artmaktadır. Çorumlu hemşehrilerimizin bu kampanyayı sahiplenmesini ve duyarlılık göstermesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların huzuru için çalışmaların bu yıl da kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Vali Çalgan, şu ifadelere yer verdi:

"Çorum'un huzuru, Türkiye'nin huzuru için gerçekleştirilen faaliyetler, 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da hız kesmeden ve artarak devam edecektir. Suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gitmeye devam edeceğiz. İşlenmiş suçların faallerinin yakalanması hususundaki çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz. Bütün bunları yaparken bütün bunları yaparken tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, stk'larımızla,vatandaşlarımızla ve siz değerli basın mensuplarımızla iletişim ve iş birliği içerisinde olacağız. İlimiz sınırlarında, huzur ve güven ortamının tesisi için gece gündüz demeden 24 saat her hal ve şartta, büyük bir özveriyle görev yapan emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarımıza teşekkür ediyorum." - ÇORUM