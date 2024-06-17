Çorum\'da Genç Boğuldu

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Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Evci köyünde serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Veyis Sarıerikli (20) adlı genç, arkadaşıyla birlikte gezmek amacıyla Evci köyü yakınlarındaki baraj gitti. Serinlemek için baraj gölüne giren Sarıerik, suda çırpınmaya başladı. Sarıerikli'nin boğulduğunu gören arkadaşı çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD, dalgıç ekibi yaptıkları çalışmalar sonucu talihsiz gencin cansız bedenini sudan çıkardı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sarıerikli'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ÇORUM