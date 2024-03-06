Çorum'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Çorum\'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda M.M. isimli şahıs, üzerinde bulundurduğu tabanca ile S.D. ve otopark içerisinde bulunan Ö.Ö.'ye ateş ederek yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheliler M.M. ve Ö.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

06.03.2024 16:31
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Çorum'da iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi vurularak yaralandı.

Olay Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir otoparka gelen M.M. ve Ö. Ö. daha önce aralarında husumet bulunan S.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.M. üzerinde bulundurduğu tabanca ile S.D. ve otopark içerisinde bulunan Ö.Ö.'ye ateş ederek yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı iki şahıs sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli M.M. ve Ö.B. ise polis ekiplerince otopark içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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