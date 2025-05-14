Çorum'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hafif ticari araç direğe çarptı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G yönetimindeki 19 AAB 461 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol ayrımında bulunan elektrik direğine çarptı.. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan G.G. yaralandı. Olayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi' ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.