Çubuk'ta İki Evde Yangın

Ankara Çubuk'ta iki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Çubuk ilçesi Yakuphasan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mahalledeki iki evde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince evlerdeki yangın kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA