Çubuk\'ta Tavuk Çiftliği Yangını

Başkentte bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesi Yakuphasan köyündeki bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. - ANKARA