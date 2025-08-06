Çukurca\'da Tilki Kurtarıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki kayanın arasına sıkışan tilkiyi maden ocağı işçileri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki bir maden sahasında meydana geldi. İşçilerden biri, kaya çatlağı arasında hareketsiz ve bitkin halde duran bir tilkiyi fark etti. Yapılan incelemede, tilkinin baş kısmının dar bir kaya bloğu arasına sıkıştığı anlaşıldı. Bunun üzerine işçiler, hem kendi güvenliklerini hem de hayvanın zarar görmemesini gözeterek dikkatli bir kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık bir saat süren titiz müdahale sonucunda tilki bulunduğu yerden çıkarıldı. Günlerdir mağarada mahsur kaldığı değerlendirilen hayvanın oldukça yorgun ve susuz kaldığı gözlemlendi. İşçiler, ilk müdahaleyi yaparak tilkiye su ve yiyecek verdi. - HAKKARİ