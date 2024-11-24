D100 Karayolunda Kar Mahsuru

3.Sayfa

D100 karayolunda kar çilesi: Araçlar mahsur kaldı

ÇANKIRI - Çankırı'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle D100 kara yolunun İstanbul istikametinde araçların geçişine izin verilmiyor.

Çankırı'nın kuzey kesimlerinde bulunan Çerkeş Atkaracalar ve Kurşunlu ilçesi güzergahında bulunan D100 kara yolunun İstanbul istikameti, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle saatlerce mahsur kaldı. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda sürücüler kontak kapattı. Geçişlerine izin verilmeyen sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Ekipler, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.