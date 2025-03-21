MİT'ten nokta operasyon! "Daltonlar" suç örgütünün yöneticisi yurt dışında yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

MİT'ten nokta operasyon! "Daltonlar" suç örgütünün yöneticisi yurt dışında yakalandı

Geniş Video İzle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında Interpol'den kırmızı bülten kararı talep edilen "Daltonlar" suç örgütünün yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, MİT'in yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

21.03.2025 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında Interpol'den kırmızı bülten kararı talep edilen "Daltonlar" suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt dışı çalışmalarıyla yakalanarak dün Türkiye'ye getirildi.

31 FARKLI SUÇTAN ARANIYORDU

İstanbul Emniyeti'ne getirilen şüphelinin 'Silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme', 'Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma', 'Otomobil hırsızlığı' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi 31 farklı suçtan arandığı belirlendi. Ayrıca Timo'nun, 27 Mayıs 2024'te İstanbul'da Eyüp Kara'nın öldürülmesi ve 25 Ağustos 2024'te Kahramanmaraş'ta Yunus Erden'in öldürülmesi olaylarında da baş şüpheli olduğu öğrenildi.

EYÜP KARA'NIN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinler Mahallesi Nil Sokak üzerinde bulunan bir oyun salonunda 27 Mayıs 2024'te otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar otomobilin içinde uzun namlulu silahlarla rastgele ateş etmişti. Saldırı esnasında iş yerinin önünde oturan ve kafasına mermi isabet eden 18 yaşındaki Eyüp Kara hayatını kaybetmişti. Kara'nın olaydan 3 gün önce işe başladığı tespit edilmiş ve saldırganlar olayda kullandıkları otomobille beraber yakalanmıştı.

YUNUS ERDEN'İN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Hasankendi Mahallesi'nde 25 Ağustos'ta 20 yaşındaki Yunus Erden, bir ticari taksiden inen şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutulmuş ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 17 ve 18 yaşındaki şüpheliler ile ticari taksi şoförü gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin çapraz sorguda İstanbul'daki iki çete arasındaki bir husumet dolayısıyla cinayeti işledikleri itiraf ettikleri öğrenildi.

MİT\'ten nokta operasyon! "Daltonlar" suç örgütünün yöneticisi yurt dışında yakalandı
Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Mustafa, Operasyon, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, Türkiye, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT'ten nokta operasyon! 'Daltonlar' suç örgütünün yöneticisi yurt dışında yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ers Çky:
    ayrıca yarın denetimli serbestlik kararı verilirse de şaşmayın 24 7 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bir iğne işini bitirir, Bir daha sokağa çıkartmayın. 24 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün İspanya Arda Güler’i tartışıyor Bütün İspanya Arda Güler'i tartışıyor
İstanbul Barosu yöneticilerinin “görevden alınma“ davasında ikinci duruşma İstanbul Barosu yöneticilerinin "görevden alınma" davasında ikinci duruşma
Çin, dört Kanada vatandaşını uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam etti Çin, dört Kanada vatandaşını uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam etti
İstanbul’da nevruz kutlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı İstanbul'da nevruz kutlaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

12:25 Osman Sınav’a son veda Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
10:51 İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
15:25 İstanbul’da nevruz kutlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı İstanbul'da nevruz kutlaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı
15:24 Çin, dört Kanada vatandaşını uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam etti Çin, dört Kanada vatandaşını uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam etti
14:57 İstanbul Barosu yöneticilerinin “görevden alınma“ davasında ikinci duruşma İstanbul Barosu yöneticilerinin "görevden alınma" davasında ikinci duruşma
14:54 Bütün İspanya Arda Güler’i tartışıyor Bütün İspanya Arda Güler'i tartışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 12:59:03. #7.12#
SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! "Daltonlar" suç örgütünün yöneticisi yurt dışında yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement