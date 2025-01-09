Altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi
KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında delinen doğalgaz borusu sebebiyle panik yaşandı.
Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSU ekiplerinin altyapı çalışması sırasında kazara doğalgaz borusu delindi. Borudaki hasar nedeniyle doğalgaz çıkışı meydana geldi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerce borunun onarımı için çalışma başlatıldı.
Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Darıca'da Doğalgaz Borusu Delindi - Son Dakika
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