Darıca'da Elektrik Telleri Patladı

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Elektrik telleri havai fişek gibi böyle patladı, yürekler ağza geldi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 mahallenin elektrik telleri havai fişek gibi patladı. Patlama sonrasında yangın çıkarken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Darıca ilçesinde Bağlarbaşı Mahallesi Sokullu Caddesi ile Bayramoğlu Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan elektrik telleri şiddetli şekilde patladı. Patlama sonrasında yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar panikleyerek ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 2 mahallenin de elektriğini keserek yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken şans eseri yaralanan olmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.