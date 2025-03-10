Darıca'da Hırsızlık Kamerada - Son Dakika
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Darıca'da Hırsızlık Kamerada

Darıca\'da Hırsızlık Kamerada

Darıca'da bir hırsız, apartman kapılarından ayakkabıları çalarak güvenlik kamerasına yakalandı.

10.03.2025 14:26
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmana giren hırsız, kapı önlerindeki ayakkabıları tek tek inceledi. Gözüne kestirdiği bir çifti ceketinin içine saklayarak çalan şahsın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi Mahallesi Yahya Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi ve yaşı öğrenilemeyen şüpheli, bir apartmana girerek katları dolaştı. Şahıs, kapıların önünü ve ayakkabı dolaplarını açarak içinde bulunanları inceledi. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şahsın gözüne kestirdiği bir çifti alarak ceketinin içine sakladığı, bir süre sonra da elindeki poşetle apartmandan ayrıldığı anlar yer aldı.

Apartman sakinlerinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Darıca'da Hırsızlık Kamerada - Son Dakika

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