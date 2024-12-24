Darıca\'da Öğretmen hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde okulda geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedaviye alınan öğretmen Sema Özdemir, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Darıca Nenehatun İlkokulu'nda görevli olan okul öncesi öğretmeni Sema Özdemir, 11 Aralık'ta okulda rahatsızlanarak Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada beyin kanaması geçirdiği belirlenen öğretmen hemen Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 13 gündür yoğun bakımda tedavi gören Özdemir'in bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. - KOCAELİ