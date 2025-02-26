Darıca'da Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Darıca'da Silahlı Saldırı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan A.Ş. yaralandı.

26.02.2025 19:24
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Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüsüne, otomobille gelen kişilerin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ve vatandaşların panikle kaçıştıkları anlar yer aldı.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine gelen otomobilden, A.Ş. isimli şahsa ateş edildi. Kurşunların isabet ettiği A.Ş. yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca, kurşunlar bir iş yerinin camına isabet etti. Otomobilde iki kişinin bulunduğu ancak kimliklerinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.

Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde, otomobilin caddeye geldiği, bir süre sonra silah sesini duyan vatandaşların panikle kaçtıkları ve otomobilin olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Darıca'da Silahlı Saldırı - Son Dakika

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