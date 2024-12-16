Datça Açıklarında Göçmen Kurtarma

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik botun motor arızası yapması sonrası içinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı sonrası Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarılmıştır. - MUĞLA