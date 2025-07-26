Datça\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi Avlana mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle bölgedeki kuru otlar tutuştu. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını engelledi. Yangın kısasürede kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MUĞLA