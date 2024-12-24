Dava Mahkemelerde Dolaşıyor

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Ankara'da geçen sene darbedilmesinin ardından ölen 24 yaşındaki gencin babası ve ailenin avukatı, davanın vefat raporundaki yanlışlıktan dolayı asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasında kaldığını söyledi. Yargılama sürecinin, iki mahkeme tarafından da verilen 'görevsizlik' kararı nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Olay, 9 Eylül 2023 tarihinde Sincan'da meydana geldi. İddialara göre, Fatih Sürücü (24), davet edildiği evde buluştuğu M.Ö.'nün yakınları tarafından demir sopalarla darp edilmesi sonrası hayatını kaybetti. Sürücü'nün babası, para için oğluna kumpas kurulduğunu ileri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen H.Ö., H.B., A.K. ve N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan ölüm raporunda ise Sürücü'nün, 'uyuşturucu madde kullanımına bağlı kalp krizi' nedeniyle vefatının tespiti üzerine 4 şüpheli serbest bırakıldı.

İtiraz üzerine yeniden ölüm raporu çıkarıldı

Ailenin itirazı üzerine aynı komisyon tarafından tekrar hazırlanan raporda Sürücü'nün bu kez darbedilerek öldürüldüğü belirtildi. Baba İbrahim Sürücü ile avukat İbrahim Dönmez ise rapordaki yanlışlıktan dolayı davanın görülemediğini savundu. Asliye ceza mahkemesinin ikinci raporu esas alarak 'görevsizlik' kararı verdiğini ve davayı ağır ceza mahkemesinin görmesi gerektiğini söyleyen baba Sürücü ile avukatı, ağır ceza mahkemesinin ise ilk raporu esas aldığını belirtti. İki mahkeme arasındaki uyuşmazlıktan dolayı yargılama sürecinin başlatılamadığını dile getiren Avukat Dönmez, durumdan dolayı ölen gencin ailesinin mağdur olduğunu ifade etti.

"Dosya mahkemeler arasında dolaşıyor ama kimse tutuklanmıyor"

Durumla ilgili konuşan İbrahim Sürücü, "Oğlum, kız arkadaşıyla onun evinde buluşmuş. Ardından da kızın ailesi tarafından darp edildi. Hastaneye götürülen oğluma basit bir tıbbi müdahale yapılmış. Ardından da karakola götürülmüş ve orada vefat etmiş. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Adli Tıp Kurumundan çıkan raporda, oğlumun uyuşturucu madde bağımlılığına bağlı kalp krizi nedeniyle öldüğü belirtildi. Bunun üzerine de 4 zanlı serbest bırakıldı. Biz duruma itiraz ettik. Bir rapor daha çıktı. İkinci raporda oğlumun darp edilmesi sebebiyle öldüğü belirtildi. Zanlıların tekrar tutuklanmasını istedik. Asliye ceza mahkemesi, olayın cinayet olmasından dolayı davayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Ağır ceza mahkemesi de ilk raporu esas alarak davanın tekrar asliye ceza mahkemesinde gönderilmesine karar verdi. Biz mağduruz. Dosya mahkemeler arasında dolaşıyor ama kimse tutuklanmıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ağır ceza mahkemesi görevsizlik kararı verdi. İkinci raporu görmüyor mahkeme. Adalet istiyoruz" dedi.

"Karar sonucu tutuklu 4 sanık o gün itibarıyla serbest bırakıldı"

Avukat İbrahim Dönmez ise, "Savcılık aşamasında alınan adli tıp ve otopsi raporlarının değerlendirilmesi sonucunda ölümün sebebini uyuşturucu madde etkisi sebebiyle kalp krizine bağladılar. Bu karar sonucu tutuklu 4 sanık o gün itibarıyla serbest bırakıldı. Yaptığımız itirazlar reddedildi ve dosya asliye ceza mahkemesinde açıldı. İlk duruşmadan itibaren biz bu raporun şaibeli olduğunu ve ek rapor alınması gerektiğini belirttik. Verilen ek raporda haklı bulunduk. Saldırıya uğrayan kişinin, 'darbeye bağlı 5. dereceden kafatası kemiği kırığı' nedeniyle vefat ettiği tescillenmiş oldu. Bu gelişmenin ardından asliye ceza savcısı görevsizlik kararı verdi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine ait olduğu kararı verildi. Karşı taraf bu karara itiraz etti. İtirazları reddedildi. Dosya, Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Ağır ceza mahkemesi ise görevsiz olduklarını iddia etti. Savcılık tarafından ilk rapor dikkate alındığı için ağır ceza mahkemesinin görevsiz olduğu ve davaya asli ceza mahkemesinin bakması gerektiği belirtildi. Dosya her iki mahkemenin de görevsiz olmasını belirtmesi üzerine incelenmek ve hangi mahkemede görülmesinin tespiti için bölge adliye mahkemesine gönderildi" diye konuştu. - ANKARA