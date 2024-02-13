DEAŞ'a para gönderen şahıslara yönelik operasyon - Son Dakika
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DEAŞ'a para gönderen şahıslara yönelik operasyon

DEAŞ\'a para gönderen şahıslara yönelik operasyon

Bilecik'te silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama müzekkeresi bulunan şahıslarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 12 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda 3 kişi tutuklandı, 3 kişi ise aranıyor.

13.02.2024 15:38  Güncelleme: 15:39
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DEAŞ'a para gönderen şahıslara yönelik operasyon

Polis 6 ilde operasyon düzenlendi, belirlenen 12 kişiden 9'u yakalandı

Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 3 kişi aranıyor

BİLECİK - Bilecik'te silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama müzekkeresi bulunan şahıslarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 12 şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şahıslardan 3'ü tutuklandı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu şahısların kontrolünde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının tutulduğu sözde 'Hol' kampına 'Hawala' yöntemi ile para gönderen 12 kişi tespit edildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyonda 12 kişiden 9'u yakalandı. Zanlılar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifadelerin ardından Bilecik Adliye Sarayı'na çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan 9 şahıstan 3'ü tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi, 6 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanamayan 3 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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