DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Çifteler\'de Yakalandı

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan örgüt mensubu Çifteler ilçesinde yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çalışmalar yapıldı. Edinilen bilgilere göre yapılan çalışmalar sonuncuda; DEAŞ terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan, Tacikistan uyruklu T.B. isimli örgüt mensubu Eskişehir'in Çifteler ilçesinde olduğu tespit edildi. Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonla T.B. yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijitallere ve örgütsel dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından T.B., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - ESKİŞEHİR