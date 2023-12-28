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DEAŞ Üyesi Kırıkkale'de Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ Üyesi Kırıkkale'de Yakalandı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan terör örgütü DEAŞ üyesi, Kırıkkale'de yakalandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Irak uyruklu şüpheli, gizlendiği evde polis tarafından gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edilecek.

DEAŞ Üyesi Kırıkkale\'de Yakalandı
28.12.2023 - 20:04,
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- İnterpol tarafından aranan DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı

KIRIKKALE - Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından mavi bültenle aranan terör örgütü DEAŞ'lı bir şüpheli Kırıkkale'de yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından mavi bültenle aranan, terör örgütü DEAŞ içerisinde görev yapan Irak uyruklu A.A.T., gizlendiği evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli şahsın, işlemlerinin ardından haklarında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Kırıkkale, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa DEAŞ Üyesi Kırıkkale'de Yakalandı - Son Dakika


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