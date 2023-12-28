- İnterpol tarafından aranan DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı
KIRIKKALE - Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından mavi bültenle aranan terör örgütü DEAŞ'lı bir şüpheli Kırıkkale'de yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından mavi bültenle aranan, terör örgütü DEAŞ içerisinde görev yapan Irak uyruklu A.A.T., gizlendiği evde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli şahsın, işlemlerinin ardından haklarında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.
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