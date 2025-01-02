Define Ararken Kayanın Altında Kaldı

3.Sayfa

Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları

Yıldız futbolcu kendi kulübüyle alay etti

Bu kez Taksim Meydanı\'ndalardı! Karşılarında görenler şaşırdı

Define ararken kazdığı kayanın altında kaldı

Sıkışan şahsı kurtarmak için bölgeye itfaiye, UMKE, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi

Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından yaralı sıkıştığı yerden kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde define aradığı iddia edilen şahıs, kazdığı kayanın altında kaldı. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, yaralı şahıs sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, 01.00 sıralarında Karaabdülbaki köyü girişinde meydana geldi. İddiaya göre define arayan Cem D., bir kayanın altını kazdığı sırada kaya yerinden oynadı. Sol ayağı kayanın altında kalan şahıs, kendi imkanları ile çıkamayınca 112 acil çağrı merkezine haber verildi. Olay yerine kısa sürede AFAD, itfaiye, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Acı içinde inledi

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralı Cem D.'yi kurtarmak için operasyon başlattı. Ekiplerin kurtarma operasyonu sırasında yaralı acı içinde inledi. Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından şahıs, bulunduğu yerden kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın sol ayağının hasar gördüğü öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.