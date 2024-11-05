Define Avına Jandarma Baskını

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İş makineleri ile güpegündüz yapılan define avına jandarmadan suçüstü: 4 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iş makineleri ile define arayan 4 kişi suçüstü jandarma ekiplerine yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Olay, Akçakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Pendik'ten Sakarya'ya gelen ve burada kamyon ile paletli iş makinası kiralayan R.Ç. ve R.K. kaçak kazı yaparken jandarmaya suçüstü yakalandı. Ekiplerce 1 paletli iş makinası, 1 kamyon ve bir ticari araca el konuldu. Kaçak kazı yaparken yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, kazı bölgesine kurşun levhalarla Arapça yazılar da ele geçirildi. Ayrıca şüpheliler, bir arkadaşlarının kendilerini bölgeye getirdiğini ve ne aradıklarını bilmedikleri de iddia ettiği öğrenildi.