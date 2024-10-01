Defineciler Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Defineciler Suçüstü Yakalandı

Defineciler Suçüstü Yakalandı

Sarıkamış'ta jandarma, kaçak kazı yapan 9 defineciyi suçüstü yakaladı, kadın defineciler dikkat çekti.

01.10.2024 11:32
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Sarıkamış'ta defineciler jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Yakalanan definecilerden 2'sinin kadın olması ise dikkat çekti.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca tarihi değerlerin korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Definecilere merceğe alan jandarma, kaçak kazı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda kaçak kazı yaparak define arayan H.D., A.D., O.D., C.D., H.D., M.D., A.D., F.D. ve F.Ö.A. suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Kazı yapılan bölgede jandarma ekiplerince yapılan aramada, KİA marka kamyonet, 2 dedektör, 2 kürek, 2 kazma ve 1 levye ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Kazı yaparken suçüstü yakalanan 9 şüpheli hakkında Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yasal işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığımız, Halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA

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