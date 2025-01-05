Hatay'ın Defne ilçesinde park halinde bulunan minibüs, motor kısmında çıkan yangınla alevlere teslim oldu.
Yangın, Defne ilçesi Gümüşgöze Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park hakinde olan minibüsün motor kısmı alevlere teslim oldu. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Defne itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleleri sonucunda söndürüldü. Çıkan yangında araçta maddi hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Defne'de Minibüs Yangını - Son Dakika
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