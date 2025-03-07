Mardin Billboardlarında 8 Mart Kutlaması

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DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada, " Kayyum, 8 Mart Kadınlar Günü afişlerini billboardlara astırmadı" iddiasında bulunmuştu. Ancak Mardin'de bulunan billboardların tamamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajlarının yer aldığı görüldü.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan billboardlarda Hz. Muhammed'in kadınları öven hadis-i şerifleri, şehit anneleri ve şehit eşlerine yönelik 'Kadınlar Günü' kutlama mesajları yer aldı. Şehir merkezi ve ilçelerde billboardların 8 Mart'a özel mesajlarla donatıldığı dikkat çekerken, Altın'ın iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Vatandaşlar, Milletvekili Altın'ın açıklamalarının gerçekle örtüşmediğini belirterek, "Şehirde her yerde 8 Mart'a dair kutlama mesajlarını görebiliyoruz. Bir milletvekilinin, gelip yerinde incelemeden böyle bir açıklama yapması doğru değil" ifadelerini kullandı.

Mardin'deki billboardların 8 Mart mesajlarıyla dolu olması, DEM Partili Altın'ın iddiasının doğruluğunu sorgulattı. Kamuoyunda, bu tür asılsız iddiaların siyasi malzeme haline getirilmesinin yanlış olduğu yönünde yorumlar yapıldı. - MARDİN