Demir Korkulukta Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde koluna demir korkuluk saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde yaşandı. Bina çevresini kapatan demir korkuluk üzerinden atlamak isteyen M.A.'nın (10) koluna demir korkuluk saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince demir korkuluğun kesilmesiyle kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA