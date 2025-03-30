Demirtaş'tan Bayramda Trafik Uyarısı - Son Dakika
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Demirtaş'tan Bayramda Trafik Uyarısı

Demirtaş\'tan Bayramda Trafik Uyarısı

Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, Kırıkkale'de bayram tedbirlerini inceledi ve trafik kurallarına uyulmasını istedi.

30.03.2025 11:18
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Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de uygulama noktasında alınan tedbirleri yerinde inceledi. Demirtaş, "Tüm vatandaşlarımızın özellikle trafik kurallarına uymalarını, hız limitlerine dikkat etmelerini, emniyet kemeri takmalarını ve cep telefonu kullanmamalarını önemle rica ediyorum" dedi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde karayollarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı'nca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için alınan bayram tedbirlerini yerinde incelemek üzere uygulama noktalarını ziyaret etti. Kırıkkale- Samsun D200 karayolu üzerindeki uygulama noktasını da ziyaret eden Genel Müdür Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'dan bayram tedbirleriyle ilgili son durum hakkında bilgi aldı. Demirtaş, ayrıca burada görev yapan emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı.

Türkiye genelinde hem emniyet hem de jandarma ekiplerinin bayram süresince görev başında olduğunu ifade eden Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, ülke genelinde 47 bin 500 polis ile birlikte jandarma ekipleri dahil yaklaşık 90 bin personelin trafik güvenliği için görev yaptığını açıkladı.

Bayramın kazasız ve huzur içinde geçmesi temennisinde bulunan Demirtaş, "Tüm vatandaşlarımızın özellikle trafik kurallarına uymalarını, hız limitlerine dikkat etmelerini, emniyet kemeri takmalarını ve cep telefonu kullanmamalarını önemle rica ediyorum. Herkesin bayramını buradan tekrar tebrik ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Demirtaş'tan Bayramda Trafik Uyarısı - Son Dakika

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