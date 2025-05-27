Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası - Son Dakika
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Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

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Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya\'ya hapis cezası
27.05.2025 16:27
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Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya\'ya hapis cezası
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Eski manken Deniz Akkaya'nın, sosyal medyada hakime hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın iki suçtan 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Eski manken Deniz Akkaya'nın kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Akkaya katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada, Akkaya bulunmadığı için son sözleri sorulamadı, avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

2 YIL 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Öte yandan mahkeme, Akkaya'nın yargılandığı daha önceki davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verdi. Ayrıca Akkaya'nın yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin ise kaldırılmasına hükmetti.

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' ve zincirleme şekilde 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 5 ay 15 günden 5 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ercan Bey:
    Mahkeme kararları eleştirilebilir ama hakaret cezasız kalmamalı.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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