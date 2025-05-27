Deniz Akkaya'ya Hapis Cezası

Eski manken Deniz Akkaya'ya 2 yıl 4 ay hapis cezası

İSTANBUL - Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medyada hakime hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Deniz Akkaya'yı 2 suçtan 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Ayrıca mahkeme, Akkaya'nın daha önce yargılandığı davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verdi.

Eski manken Deniz Akkaya'nın kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Akkaya katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada, Akkaya bulunmadığı için son sözleri sorulamadı, avukatı ise müvekkilinin beraatını talep etti.

2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya'yı hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Öte yandan mahkeme, Akkaya'nın yargılandığı daha önceki davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verdi. Ayrıca Akkaya'nın yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin ise kaldırılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' ve zincirleme şekilde 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 5 ay 15 günden 5 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.