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Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

KOCAELİ - İstanbul'dan Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gelen ve yasak olduğu halde dalgalı denize girerek kaybolan gencin cenazesine ulaşıldı.

İstanbul'dan Kandıra ilçesi Demirçakıl Koyu'na gelen Muharrem Elitaş (24), girilmesi yasak olduğu halde, 15 Haziran tarihinde dalgalı denize girdi. Denizce çırpınan Elitaş'ı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, kıyı emniyeti, jandarma, komando, sağlık, ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterle, denizden de botla arama çalışmaları sürdürülürken Elitaş'ın cenazesi dün denizde bulundu. Otopsi yapılmak üzere morga kaldırılan Elitaş'ın cenazesi, defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.