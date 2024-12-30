Denizli-Antalya Yolunda Kar ve Sis

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Denizli- Antalya karayolunda etkili olan kar yağışı yolda buzlanmaya sebep olması nedeniyle ulaşım tek yönlü olarak kısa süreli trafiğe kapatıldı. Tekrar ulaşıma açılan karayolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Denizli'de Cankurtaran mevkiinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava Denizli - Antalya karayolunda trafiğin aksamasına neden oldu. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle karayolunda buzlanma oluşması sebebiyle tır ve otobüs gibi büyük araçların geçişine izin verilmezken, binek araçlarda ise kış lastiği bulunan araçların geçişine müsaade edildi. Kısa süreli Antalya istikametine büyük araçlar ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişine kapatılan yol bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı. Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı görüldü. Karayolunda etkili olan yoğun siste sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Yer yer görüş mesafesi 5 metreye kadar düştüğü gözlemlendi. Karayolu üzerinde polis ekiplerinin de güvenlik tedbirleri aldığı görüldü. - DENİZLİ