Denizli\'de 5 Katlı Binada Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Denizli'de 5 katlı binanın 3. katındaki daire, gelen kötü kokular üzerine kontrol edildiği esnada 73 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu.

Olay; Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi 988/2 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 5 katlı apartmanın 3. katından bir süredir kötü koku duyan bin sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri içeriye girdikleri esnada, dairede yalnız başına yaşayan Hüseyin Karakol'u (73) hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hüseyin Karakol'un birkaç gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ