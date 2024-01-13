 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de 5 Katlı Binada Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de 5 Katlı Binada Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın 3. katındaki dairede, kötü kokular üzerine yapılan kontrolde 73 yaşındaki Hüseyin Karakol'un cansız bedeni bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Karakol'un birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de 5 Katlı Binada Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu
13.01.2024 - 18:42,
Abone Ol

Denizli'de 5 katlı binanın 3. katındaki daire, gelen kötü kokular üzerine kontrol edildiği esnada 73 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu.

Olay; Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi 988/2 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 5 katlı apartmanın 3. katından bir süredir kötü koku duyan bin sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri içeriye girdikleri esnada, dairede yalnız başına yaşayan Hüseyin Karakol'u (73) hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hüseyin Karakol'un birkaç gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Pamukkale, Denizli, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 5 Katlı Binada Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika


18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü

Son Dakika
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:20 Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraşlı şehidimizin ailesiyle ilgili açıklama: Kendi istekleriyle konteyneri depo olarak kullanıp çadırda kalıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 18:46:33. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de 5 Katlı Binada Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement