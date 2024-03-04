Denizli'de bir kafenin bahçe kısmında meydana gelen yangın nedeniyle çevredeki işyerlerini duman bastı. Korkuya kapılan esnaflar yangın tüpleriyle müdahale ederek ihbarda bulundu.
Yangın, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kafeye ait bahçe kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangından nedeniyle çevredeki işyerlerini duman bastı. Dumanı fark eden işletme sahipleri önce kaynağını bulmaya çalıştı. Yangının kaynağını bulan esnaf, bir yandan yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken diğer yandan ise itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar sonucu bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle ufak çapta maddi hasar oluşurken, yangın çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerini çalışmalarının ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi. Dışarıda oturduğu esnada dumanı fark ettiğini ifade eden esnaf Yaşar Özçelik, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek itfaiyeyi aradıklarını ve yangının kısa sürede söndürüldüğünü söyledi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de bir kafenin bahçesinde çıkan yangın çevredeki işyerlerini duman bastırdı - Son Dakika
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